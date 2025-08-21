Justicia decreta la liquidación forzosa de la Universidad La República: qué se viene ahora

El 19º Juzgado Civil de Santiago tomó la medida luego de acoger una demanda interpuesta por dos trabajadores de la casa de estudios.

El 19º Juzgado Civil de Santiago decretó la quiebra y liquidación forzosa de la Universidad La República, tras acoger una demanda interpuesta por trabajadores del plantel.

Los docentes de la casa de estudios superiores Macarena Mellico y Paulino Martínez presentaron la acción judicial luego de reclamar el pago de más de $63 millones que se les deben en materia de sueldos y temas previsionales, de acuerdo a lo establecido en sendas sentencias del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

La declaración de quiebra de la Universidad La República la adoptó la jueza Jacqueline Benquis al aplicar en la Ley N.º 20.720 sobre procedimientos concursales, después de que la casa de estudios superiores no se presentó a la audiencia fijada para el 9 de junio de 2025.

Tras la solicitud de los demandantes, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento nombró a Raúl Cornejo como liquidador titular y a Mario Vargas como liquidador suplente.

Qué se viene tras decretarse la quiebra de Universidad La República

De acuerdo con lo resuelto por la magistrada Benquis, junto a la quiebra de la Universidad La República se dispuso la incautación de todos los bienes, libros y documentos de la institución, bajo inventario.

En caso de que dichos elementos no sean entregados de manera voluntaria, se autorizó el apoyo de la fuerza pública y, en caso de requerirse, a través de un allanamiento o descerrajamiento.

De igual forma, la magistrada alertó que no se deben realizar pagos a la casa de estudios ni entregarle mercaderías, y decretó que oficinas de correos tienen que entregar al liquidador toda correspondencia dirigida a la universidad.

La Universidad La República confirmó que se alista para presentar recursos a fin de revertir la decisión de la quiebra adoptada por el 19º Juzgado Civil de Santiago.

“Esta administración arrastró las consecuencias de una muy mala administración anterior que nos dejó comprometidos con un montón de deudas, todas las cuales hemos ido superando y esperemos que esta también la podamos hacer“, manifestó el rector de la universidad, Fernando Lagos.