“Fragilidad de la vida”: la explicación de la Gran Logia por hallazgo de cráneos en sede de San Miguel

La Gran Logia de Chile manifestó este viernes su disposición a colaborar en la investigación iniciada por la policía, luego de que durante un operativo iniciado por una denuncia por robo se encontraron tres cráneos al interior de un inmueble perteneciente a la Logia Masónica de San Miguel.

De acuerdo con lo informado por Carabineros, el hallazgo se produjo mientras realizaban indagatorias en torno al robo de un computador en el recinto.

Tras tomar conocimiento del hecho, la Gran Logia de Chile emitió una declaración pública en la cual expresó su “absoluta disposición a colaborar con las autoridades competentes en todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos“.

“Para ello, ha nombrado al doctor Rodrigo Salinas, quien evacuará un informe oficial de la institución, estableciendo la data de los cráneos aludidos y su origen“, añadió el texto.

A la vez, el documento planteó que “en caso de que se confirme la existencia de restos humanos auténticos, su origen deberá ser investigado pues la Gran Logia de Chile rechaza categóricamente cualquier insinuación de prácticas ilícitas, contrarias a la dignidad humana o a la ley“.

La explicación de la Gran Logia tras el hallazgo de los cráneos

A continuación, la declaración explicó que “en la tradición masónica universal se utilizan diversos elementos simbólicos y alegóricos, destinados a la reflexión filosófica y moral de sus miembros“.

“Entre ellos, de manera histórica y documentada, se han empleado cráneos -habitualmente réplicas o restos donados de manera legal en otras épocas-, como recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de actuar con rectitud“, complementó.

Tras aseverar que el lugar en el que se hallaron los cráneos corresponde al Centro para el Desarrollo Cultural de San Miguel, “un inmueble de la Logia Masónica de San Miguel donde se desarrollan obras sociales para personas de escasos recursos”, la Gran Logia de Chile recalcó que “la Masonería chilena es una institución centenaria, comprometida con los valores de la libertad, la fraternidad y la educación“.