Qué se sabe del detenido por participar en el crimen del ingeniero en Curacaví

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, dijo que tiene la impresión de que el detenido por el crimen “no es un delincuente profesional”.

Carabineros confirmó este domingo la detención de un sujeto que participó en el crimen del ingeniero Michael Peñaloza Chávez, de 44 años, quien falleció luego de ser atropellado por su propio vehículo tras ser robado por delincuentes en la comuna de Curacaví.

De acuerdo con la información proporcionada por la policía uniformada, el individuo acudió de manera voluntaria hasta la 63° Comisaría de Curacaví. Desde ese recinto se lo trasladó a una dependencia de la Policía de Investigaciones (PDI), que lleva a cabo las indagatorias del caso.

Según el reporte policial, al entregarse el detenido confesó su participación en el homicidio ocurrido la madrugada del pasado martes 19 de agosto.

Qué se sabe del detenido por el crimen en Curacaví

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, informó posteriormente que el detenido por el crimen del ingeniero es un hombre de nacionalidad chilena y que reside en la comuna.

Hernández le dijo a Meganoticias que la mamá del detenido jugó un papel vital para que se entregara a la policía. “La madre se contactó conmigo con el fin de comunicarme que su hijo le había confesado su participación en el delito y nos solicitó ayuda para persuadirlo de que lo correcto era que se entregara“.

“Durante horas de esta madrugada, a eso de las 02:00 horas, llegamos hasta el domicilio (del detenido). Concurrí yo personalmente junto al director de seguridad y el jefe de gabinete, con el resguardo de equipos de seguridad municipal, para proceder a la entrega del sospechoso“, añadió la autoridad comunal.

Dijo también que el sujeto “evidentemente tenía miedo de las consecuencias de sus actos, y tenía mucho miedo respecto de cómo enfrentar la situación. Tengo la impresión de que no estamos hablando de un delincuente profesional“, concluyó.