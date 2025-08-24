Sube a tres el número de detenidos por el crimen en Curacaví

Los tres involucrados en el crimen del ingeniero pasarán durante esta jornada a control de detención en el Juzgado de Garantía de Curacaví.

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la mañana de este domingo que a tres se elevó el número de detenidos por el crimen del ingeniero ingeniero Michael Peñaloza Chávez, de 44 años, perpetrado el pasado martes 19 de agosto en Curacaví.

Luego de la entrega voluntaria de un primer involucrado, identificado como un ciudadano chileno de 28 años y que reside en la misma comuna, el trabajo de la policía civil, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente, permitió la captura de otros dos involucrados en el homicidio.

Según reportaron fuentes policiales, uno de los dos nuevos detenidos sería el autor directo del crimen del ingeniero, ya que se trataría del sujeto que manejaba el auto que le robaron a Michael Peñaloza y que lo atropelló cuando la víctima intentó detenerlos.

Horas más tarde, los delincuentes procedieron a quemar el automóvil en un sitio eriazo de la cuesta Lo Prado, debido a que la noticia del hecho estaba en todos los medios de comunicación.

De acuerdo con lo detallado por la PDI, los tres sujetos pasarán durante esta jornada a control de detención en el Juzgado de Garantía de Curacaví.

Entrega de un involucrado en el crimen de Curacaví permitió la captura de los otros dos sujetos

En horas de esta madrugada uno de los involucrados en el crimen del ingeniero se presentó de manera voluntaria en la 63° Comisaría de Curacaví. Desde ese recinto se lo trasladó a una dependencia de la Policía de Investigaciones (PDI), que lleva a cabo las indagatorias del caso.

Según el reporte policial, al entregarse el detenido confesó su participación en el homicidio ocurrido la madrugada del 19 de agosto.

Por su parte, el alcalde de Curacaví, Christian Hernández, informó que el detenido por el crimen del ingeniero es un hombre de nacionalidad chilena y que reside en la comuna.

Indicó a la vez que la madre del sujeto jugó un papel vital para que se entregara a la policía, tras persuadirlo de que lo correcto era que lo hiciera.