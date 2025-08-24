A cinco llegan los detenidos por el crimen del ingeniero en Curacaví: atrapan a toda la banda

Los dos últimos involucrados en el crimen pasarán este lunes a la audiencia de formalización en el Tribunal de Garantía de Curacaví.

La Fiscalía Metropolitana Occidente confirmó la tarde de este domingo la detención de otros dos sujetos implicados en el crimen del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví, con lo que ya le logró la captura de los cinco delincuentes que integraban la banda que cometió el homicidio.

De acuerdo con lo informado por el ente persecutor, ambos individuos pasarán este lunes a la audiencia de formalización en el Tribunal de Garantía de Curacaví, el mismo que este domingo resolvió ampliar la detención de los tres primeros arrestados hasta el día 27, cuando se llevará a cabo la formalización.

Trascendió que al igual que ocurrió con el primero de los sujetos capturados por el crimen, estos dos últimos involucrados se habrían entregado en la 63° Comisaría de Curacaví.

Desde ese lugar fueron trasladados con posterioridad hasta dependencias de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI), donde se les tomó declaración.

El crimen de Michael Peñaloza en Curacaví

El homicidio de Michael Peñaloza, de 44 años, ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando los delincuentes que robaron su auto emplearon el vehículo para atropellarlo cuando la víctima intentó evitar el delito.

Tras robar la camioneta del ingeniero y ante la amplia cobertura del caso por parte de los medios, los antisociales decidieron quemar el vehículo, lo que concretaron en un sector de la cuesta Lo Prado.

La madrugada de este domingo un primer involucrado en el homicidio de Peñaloza se entregó a la policía uniformada, luego de que su madre se comunicara con el alcalde de Curacaví, Christian Hernández, quien actuó de intermediario para que acudiera al cuartel de la policía uniformada.

Más tarde las autoridades confirmaron que otros dos integrantes de la banda que cometió el homicidio habían sido detenidos.