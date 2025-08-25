Los productos que dejarán de importarse de Argentina tras brote de influenza aviar

El propósito es proteger el estatus sanitario de Chile, libre de influenza aviar en aves de corral desde agosto de 2023.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó que decidió suspender temporalmente la importación de productos avícolas desde Argentina, luego de que se detectara un brote de influenza aviar altamente patógena en un establecimiento ubicado en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con lo manifestado por la repartición, la medida se adoptó “de acuerdo con los protocolos internacionales establecidos”, con el propósito de “proteger el estatus sanitario de Chile, libre de influenza aviar en aves de corral desde agosto de 2023“.

Ante esta situación, el SAG precisó que elevó el nivel de alerta e intensificó la vigilancia en todo el país, e hizo un llamado a los dueños de aves de corral para que extremen las medidas de bioseguridad y reporten de inmediato “cualquier signo de enfermedad o mortalidad inusual“.

“La detección temprana es clave para prevenir la propagación de la influenza aviar“, complementó el servicio.

Estos son los productos que dejarán de importarse por la influenza aviar

Según explicó el SAG, como medida para enfrentar la emergencia por la influenza aviar, le solicitó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina que suspenda la certificación para exportación a Chile de varios productos.

En concreto, se trata de los siguientes:

Aves ornamentales, de recreación y mascotas.

Carne de aves de corral fresca, enfriada o congelada, cabezas y patas comestibles.

Huevos con cáscara para consumo humano.

Productos cárnicos procesados de aves frescos o que contengan carne de ave fresca.

El SAG también precisó que se aceptarán exportaciones “con fechas de producción hasta el 4 de agosto de 2025. En cambio, productos con fechas de producción a partir del 5 de agosto de 2025 no podrán ingresar a Chile“. enfatizó.

Entre julio de 2024 y agosto de 2025, Chile importó 7.648 toneladas de carne de ave desde Argentina, lo que representa el 8% del total de este tipo de importaciones en el período, las que en total alcanzan las 96.475 toneladas.

“En el caso de los huevos frescos para consumo humano, 704 toneladas provienen de Argentina, equivalentes al 30% del volumen total importado, que suma 2.370 toneladas”, detalló el SAG.