Se superó el brote de influenza aviar en Brasil: SAG reanudó la compra de productos avícolas

Funcionarios del SAG viajaron a Brasil para verificar en terreno que se había superado el brote de influenza aviar.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ratificó que luego de que se superó el brote de la influenza aviar registrada en Brasil, se volverá a readmitir el ingreso de los productos avícolas provenientes de ese país.

De esta forma, el SAG dejó sin efecto la medida que había adoptado el pasado 16 de mayo, cuando suspendió la importación de algunos de estos productos luego de que en el estado brasileño de Rio Grande do Sul se detectó un brote de influenza aviar altamente patógena.

Según se informó, a raíz de aquello se procedió a sacrificar a alrededor de 17 mil aves.

A través de un comunicado, el SAG precisó que el pasado 4 de agosto funcionarios de la institución realizaron una visita a Brasil, donde verificaron las medidas por parte del Ministerio de Agricultura y Pecuaria de ese país contra la enfermedad.

Los productos avícolas que se importarán desde Brasil tras superarse el brote de influenza aviar

De acuerdo con lo detallado en la publicación realizada por el Diario Oficial, la medida incluye los siguientes productos:

Huevos fértiles y pollitos de un día (incluye la especie codorniz).

Huevos fértiles SPF.

Aves ornamentales o de recreación.

Huevos para el consumo con cáscara.

Carne de aves de corral fresca, enfriada o congelada, cabezas y patas comestibles.

Productos cárnicos procesados de aves frescos o que contengan carne de ave fresca.

Es importante detallar que todos los productos incorporados en esta lista deben ser producidos o faenados posterior al 9 de agosto.

Al referirse a la decisión del SAG, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, manifestó que “se trata de una buena noticia y, sobre todo, de un sobresaliente desempeño de parte del SAG, ya que su rápida reacción y buena comunicación con las instituciones homólogas de Brasil, permitieron la reapertura de un mercado que especialmente significativo para el consumo de productos avícolas en territorio nacional“.