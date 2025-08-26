Secciones
Qué se sabe de Luis Felipe Correa, joven desaparecido en Viña del Mar

Su familia inició una campaña en redes sociales y ya presentó la denuncia correspondiente.

Rodrigo León
Luis Felipe Correa Gutiérrez es un joven de 19 años que desde el pasado jueves 21 de agosto que se encuentra desaparecido en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Pese a que se le perdió el rastro en la Ciudad Jardín, el estudiante es alumno de Sociología en la Universidad de Chile, por lo que asiste a la Facultad de Ciencias Sociales ubicada en el campus Juan Gómez Millas en Ñuñoa.

La información que se maneja es que el joven viajó desde la capital a Viña del Mar, sin dar aviso alguno ni a sus amigos ni a su familia. Una vez allá, subió una imagen del océano. La última información que se tiene de su paradero lo ubica en Avenida Perú con 6 Norte, a eso de la una de la mañana del jueves 21 agosto.

Su familia ya inició una campaña para dar con su paradero y entregó detalles físicos, precisando que Luis Felipe Correa mide 1,75 mts., es de contextura delgada, piel morena, cabello rapado y negro. Además, el día que desapareció, agregaron, vestía un pantalón de nieve negro marca Columbia, chaqueta impermeable Fujitsu y zapatillas Nike Shox TL.

La denuncia por presunta desgracia ya fue presentada a las autoridades por lo que esperan dar con su paradero lo más pronto posible.

