Otra vez el Hospital del Cáncer: Consejo de Monumentos exige excavaciones, inspector del MOP y conservación de muro patrimonial

El área de conflicto del nuevo Hospital del Cáncer corresponde a zona de protección patrimonial y un muro del Cementerio General.

En su sesión extraordinaria del 6 de agosto, el Consejo Nacional de Monumentos (CNM) analizó la solicitud del director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías Alcaíno, quien pidió reconsiderar las observaciones formuladas al proyecto del nuevo Hospital del Cáncer.

La iniciativa, que se ha convertido en símbolo de las dificultades en la tramitación de permisos en Chile, contempla 13 pabellones, 123 boxes de atención, 28 sillones de quimioterapia, 9 cupos de hospital de día y más de 85 mil m² construidos, beneficiando a 2,8 millones de personas. El edificio se levantará en terrenos del antiguo Hospital San José.

El muro de la discordia

El área de conflicto en medio de la construcción del nuevo Hospital del Cáncer corresponde a 1.866 m² de protección patrimonial del Hospital San José y a un muro del Casco Histórico del Cementerio General. Precisamente esta última construcción se convirtió en una de las principales observaciones del CNM.

“El titular entregó planimetría incompleta, sin corte transversal con alturas de obras y del Monumento Histórico ni su distanciamiento. Tampoco presentó nuevos puntos de observación que reflejen el impacto del proyecto. Aunque reevalúa el efecto sobre el muro medianero, sigue considerando que no es significativo. (…) Además, no se incluye puesta en valor para el sistema de patios y jardines”, señala el acta.

Los consejeros rechazaron la propuesta de intervención por considerarla insuficiente. “El muro es un elemento arquitectónico de alto valor patrimonial, que constituye un vínculo entre ambos monumentos, materializado por los portales Limay y Arriarán; hitos relevantes del proceso de expansión del Cementerio y las estructuras vinculadas a los nichos, que refuerzan su carácter estructural y simbólico”, dijeron.

Cavar más profundo

El CNM también observó deficiencias en el manejo del material encontrado en la zona: 6.693 piezas, principalmente vidrio médico republicano, osteofauna y cerámica de alta temperatura. Solicitó precisar el porcentaje de rescate arqueológico y caracterizarlo con mayor detalle.

Asimismo, pidió realizar pozos de sondeo de hasta 9 metros en el área donde se construirá el edificio clínico. Si no es posible hacerlo durante la evaluación, el compromiso debe asumirse una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Las exigencias incluyen difundir los hallazgos en espacios transitados con una narrativa simple y accesible; presentar un informe de un conservador que certifique que el depósito del Museo de Química y Farmacia puede resguardar adecuadamente los materiales; y designar un Inspector Fiscal Especializado del Ministerio de Salud o del Ministerio de Obras Públicas, con experiencia en contextos arqueológicos urbanos, para supervisar las excavaciones.

Otras definiciones

El consejo resolvió además: