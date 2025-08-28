Operación Imperio: el rol que tenía el funcionario judicial que integraba organización criminal desarticulada en La Araucanía

El sujeto es uno de los 41 detenidos que cometió diversos delitos económicos, además de fraudes que los llevó a tener millonario patrimonio.

La Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía, el FBI y el Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco de la denominada Operación Imperio, detuvieron a 41 personas, entre ellas un funcionario judicial, que formaban parte de una organización criminal que cometió diversos delitos económicos en la Región de La Araucanía.

Además, se logró la incautación de diversas especies entre las que se encuentran autos de alta gama, una avioneta -la cual estaba a nombre del funcionario del Poder Judicial- y una lancha, lo que evidenció el acaudalado patrimonio con el que contaban, el cual ascendía a más de tres mil millones de pesos. En ello se incluyen también propiedades y cuentas bancarias.

Todo este operativo e investigación se inició en octubre de 2024 hasta la fecha, logrando comprobar que esta organización criminal familiar era integrada por al menos 50 personas y que se dedicaba a cometer desde 2019 delitos de carácter patrimonial como la como la bancarización de personas a través de la falsificación de títulos universitarios y de cédulas de identidad. De esta manera, lograban tener créditos.

Los 41 detenidos serán formalizados por los delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude de seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delito tributario, estafa y otras defraudaciones reiteradas.

El fiscal nacional Ángel Valencia destacó que la Operación Imperio es “el procedimiento en materia de delitos económicos más grande que se ha desarrollado” en La Araucanía.

Por su parte, el subcomisario Héctor Balboa, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI, reveló parte del modus operandi y detalló que “tenían personas en la organización que reclutaban a terceros que no eran sujetos de créditos en los bancos. Les creaban empresas, les hacían fachadas de empresarios. Incluso, ingresaban al Registro Civil títulos universitarios falsos, con los cuales después falsificaban boletas a diferentes entidades (…), y ahí ellos mostraban ante el banco un poder adquisitivo mayor y poder adquirir productos bancarios”.

Balboa también se refirió al rol que cumplía el funcionario del Poder Judicial detenido en la Operación Imperio. “Esta persona es un testaferro del líder de la organización. A nombre de una empresa de él está la avioneta que se encuentra hoy en la Región Metropolitana, que pudimos detectar que fue importada desde Estados Unidos por el líder en el año 2018, y traspasada a diferentes empresas para poder ocultar de que él era el real propietario”, dijo.