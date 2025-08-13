Adolescente secuestrado, detenido ligado a cuatro delitos y formalización: todo lo que dejó el amplio operativo en Independencia

El operativo logró dar con 12 detenidos, de los cuales dos sujetos estarían vinculados al caso de un adolescente dominicano que fue secuestrado para obligarlo a ser dealer de una organización.

Este miércoles se llevó a cabo un amplio operativo policial de Carabineros y la PDI en Independencia, en el que se realizaron 23 allanamientos, dejando un saldo de 12 personas detenidas, de las cuales dos están vinculadas al secuestro de un adolescente dominicano de 16 años, a quien pretendían obligarlo para ser dealer.

Bajo este contexto, el subprefecto Claudio Caro explicó que dicho procedimiento surgió a raíz de una investigación de la BIPE-Antisecuestros, que precisamente tiene que ver con la sustracción del menor de edad en un edificio ubicado en la calle Inglaterra.

“Este menor estuvo retenido por alrededor de tres horas en un departamento de ese lugar, con el fin de ser captado por la organización criminal que tiene el control de ese terreno para que le sirviera como dealer“, detalló Caro.

A lo que agregó: “Ante la negativa de este menor, los autores del hecho le propinaron un disparo en una de sus piernas, no quedándole más que aceptar la amenaza de esta organización y siendo liberado”.

Por otro lado, señaló que luego de la investigación de la PDI y la Fiscalía ECOH se estableció la participación de cuatro personas extranjeras, quienes también mantenían control de al menos 10 departamentos del edificio en Independencia.

En este marco también se llevó a cabo un cruce investigativo con el OS9 de Carabineros, que indaga el crimen del denominado Rey de Meiggs.

De esta forma, ingresaron a 23 inmuebles, donde también dieron cuenta de que habían casi 30 departamentos “tomados”.

Cuándo serán formalizados los detenidos tras el masivo operativo policial en Independencia

Tras ello, el Ministerio Público hizo un punto de prensa para entregar más detalles con respecto a este procedimiento.

El fiscal regional coordinador ECOH, Héctor Barros, destacó que en la última semana se han resuelto cinco casos de secuestro con 21 personas detenidas.

El persecutor de la Fiscalía Oriente, Miguel Ángel Orellana, recalcó la importancia de haber recuperado los inmuebles en estos allanamientos, destacando que también identificaron a una persona que estaba ligada a cuatro delitos de secuestro.

“Hemos solicitado recientemente a la magistrado del tribunal que nos concedió las autorizaciones de entrar en registro una ampliación de la detención para las personas que estaban vinculadas a los secuestros y a los delitos previos de sustracción de menores, de homicidios, de lesiones graves, para poder formalizarlos en una audiencia que se va a realizar la próxima semana, el día lunes“, afirmó el fiscal Orellana.