Bromometcatinona: lo que tienes que saber de la droga que fue incautada por primera vez en el país y existe desde los 80 en Europa

Una mujer en un vuelo proveniente de Madrid traía esta sustancia en su maleta, lista para venderla.

La Policía de Investigaciones (PDI) incautó por primera vez en nuestro país una desconocida droga sintética que lleva por nombre Bromometcatinona.

En un vuelo proveniente de Madrid viajaba una mujer que fue fiscalizada por una uniformada en su llegada a Chile, quien logró descubrir que viajaba con sustancias ilícitas oculta en su ropa: eran, al menos, tres kilos de MDMA.

El subrefecto Sergio Paredes, Jefe de la Brigada Antinarcótivos de la PDI, detalló a T13 que mientras era entrevistada, se revisaron sus pertenencias. En medio de eso, se dieron cuenta que su maleta tenía un doble fondo, el cual traía esta desconocida droga.

“Esta es una droga que no se había incautado antes en el país“, detalló el funcionario PDI sobre la Bromometcatinona, la cual está presente en Europa desde la década de los 80. Su consumo se asocia, principalmente, a fiestas electrónicas.

Los efectos y consecuencias del consumo de la Bromometcatinona

El comisario Gonzalo Santander, Jefe Brigada de Sutancias Químicas de la PDI, explicó que esta sustancia se puede consumir de manera oral o también inhalar. “Lo que provoca, principalmente, es una excitación o exaltación de la persona, efectos eufóricos“, precisó.

Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Información Toxicológica UC (CITUC), Juan Carlos Ríos, indicó que si una persona abusa del consumo de la Bromometcatinona, puede presentar convulsiones, falla renal y arritmias cardiacas, que puede provocar la muerte.