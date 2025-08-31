La decisión del Gobierno tras polémica por placa en Hospital de Alto Hospicio: “Como acto de buena voluntad”

Tras la apertura del recinto, se retiró la placa que adjudicaba la construcción a la administración de Piñera y se instaló otra que atribuye la inauguración “bajo el mandato del presidente Boric”.

La Seremi de Obras Públicas de la Región de Tarapacá dio a conocer que reinstalarán la placa que adjudicaba la construcción del Hospital de Alto Hospicio a la administración de Sebastián Piñera, luego de la polémica que se generó.

Durante esta semana, la senadora Luz Ebensperger denunció que dicha placa se retiró y en su lugar se instaló otra que adjudica la inauguración del recinto de salud “bajo el mandato del presidente Gabriel Boric”, en julio de 2025. Frente a esto, la parlamentaria cuestionó que “pocas veces he visto un más claro ejemplo de una mezquindad política“.

Gobierno da pie atrás y volverá a instalar placa en Hospital de Alto Hospicio

A través de un Comunicado sobre placa de construcción del Hospital de Alto Hospicio, Region de Tarapacá.#Tarapacá #Tamarugal #AltoHopicio #Iquique pic.twitter.com/dZJHQtOc6k — Seremi MOP Tarapacá (@MopTarapaca) August 30, 2025 target="_blank" rel="noreferrer noopener"> comunicado, la Seremi de Obras Públicas partió diciendo que “esta semana hemos conocido diversas declaraciones a propósito de la placa relativa a la construcción del Hospital de Alto Hospicio. Las obras públicas son obras de Estado y cada gobierno aporta lo que le corresponde según la etapa de desarrollo de los proyectos. Muchos proyectos traspasan la duración de los gobiernos, especialmente en obras complejas como la construcción de un hospital de esta magnitud”.

Siguiendo en esa línea, expusieron que “en el Hospital de Alto Hospicio trabajaron tres gobiernos para su habilitación: el convenio de mandato y la licitación durante el gobierno de la Presidenta Bachelet; la construcción en el gobierno del Presidente Piñera; la recepción de obras, inicio de operación e inauguración durante el gobierno del Presidente Boric”.

Con respecto a la placa que generó polémica tras su retiro, “ella fue instalada en marzo de 2022 y posteriormente autoridades regionales instruyeron su retiro en razón de que la construcción aún no estaba terminada y considerando que lo usual es que estos rótulos conmemorativos se instalan cuando la obra está finalizada”.

Pese a ello, el Gobierno expresó: “Como acto de buena voluntad y buscando remarcar que acá se trata de obras de Estado, se procederá a la instalación de la placa mencionada”.