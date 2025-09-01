Amplio contingente policial acompañó cortejo por funeral de Baby Bandito en el Cementerio General

En el caso de Kevin Olguín, más conocido como Baby Bandito, el operativo policial se implementó en el marco de la rey que regula los funerales de alto riesgo.

Bajo estrictas medidas de seguridad y con una amplia presencia policial, se trasladó este lunes el cortejo fúnebre de Kevin Olguín, más conocido como Baby Bandito, desde las dependencias del Servicio Médico Legal (SML) al Cementerio General, en el que fue calificado como un funeral de alto riesgo.

El cuerpo del delincuente de 32 años salió poco antes de las 16:00 horas desde el SML hacia el recinto de Recoleta acompañado por un importante contingente policial, de acuerdo con lo establecido por la Ley 21.717, que regula el desarrollo de estas actividades cuando la autoridad estima que existe riesgo para la seguridad y el orden público.

Según determina la norma, en caso de que se establezca este tipo de funeral, como fue el caso, la sepultación o cremación deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 24 horas desde que el delegado presidencial notifique su decisión.

La misma ley establece que Carabineros tiene la atribución para determinar el recorrido del cortejo fúnebre y puede controlar la identidad de los asistentes.

De manera paralela, también se llevó a cabo el funeral de Karina Rojas, la pareja de Baby Bandito, quien fue asesinada en el mismo tiroteo registrado el pasado sábado 30 de agosto en la comuna de Cerro Navia.

La autoridad también lo calificó como de alto riesgo, lo que fue criticado por la familia de la mujer de 25 años de edad, quien sería sepultada en el Parque de Santiago, en Huechuraba.

Quién era y por qué se hizo conocido Baby Bandito

Kevin Olguín adquirió notoriedad pública tras tomar parte en el denominado “robo del siglo”, perpetrado por un grupo de delincuentes en el Aeropuerto de Santiago en 2014.

El sujeto condujo uno de los vehículos en los que escaparon los antisociales con su botín de 6.000 millones de pesos.

Poco después del hecho, el antisocial huyó a Europa, donde se dio una vida de lujos, pero fue detenido tras regresar al país. Luego de cumplir su pena, alcanzó notoriedad cuando la serie de Netflix Baby Bandito relató su historia con una mezcla de realidad y ficción.