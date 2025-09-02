Diputada Arce y muerte de su hermano tras caer de techo del Monumental: “Acá hay temas de infraestructura”

Luego del deceso de su hermano, la legisladora criticó el hecho de que “un hincha tenga acceso a poder subirse al techo de un estadio”.

La diputada Mónica Arce confirmó este martes que el hincha que murió antes del Superclásico el pasado domingo en el Estadio Monumental era su hermano y, junto con calificarlo como un joven “muy tranquilo y fanático”, cuestionó que se haya jugado el partido luego del accidente.

Al llegar al Congreso durante esta jornada, la parlamentaria independiente ratificó que “el domingo mi hermano menor falleció tras caer del techo del Estadio Monumental“.

“Mi familia está muy afectada. Nosotros como familia lo conversamos y estamos muy claros, hicimos la reflexión de que la decisión de mi hermano fue a lo menos irresponsable. Sabemos que pudo incluso haber afectado a otras personas”, planteó a continuación.

La legisladora enfatizó que se trataba de un joven “muy tranquilo, que trabajaba, solo era fanático, demasiado fanático. Seguía a su equipo a todas las regiones que podía, seguía a su equipo al extranjero, pero era un chico trabajador, solo era fanático”.

Diputada Arce cuestionó que se jugara el partido tras la muerte de su hermano

Al referirse al hecho de que su hermano murió luego de intentar trasladarse a otra ubicación dentro del estadio, la diputada Arce dijo que fue “la única mala decisión que ha tomado en su vida, finalmente le costó la vida, fue su última decisión“.

Pese a lo anterior, criticó el hecho de que “un hincha tenga acceso a poder subirse al techo de un estadio o de un recinto. Acá hay temas de infraestructura“, alertó.

Además, la legisladora cuestionó el hecho de que, luego de que se produjera la muerte del joven, se jugara el partido entre Colo Colo y la U de Chile. “Como familia lo hemos conversado y nos parece una decisión, al menos cuestionable, que no se haya detenido el partido, más aún cuando tenemos situaciones anteriores que también han afectado y han terminado con la muerte de otros hinchas”, manifestó.

Apunto que “mi hermano cayó minutos antes de que comenzara el partido, por lo tanto, si no se suspendía, por último, se podría haber aplazado. Pero pareciera ser que a lo mejor las verdaderas razones por las cuales no se suspende un partido es porque hay muchos intereses comprometidos“, concluyó.