Dueño de la Antigua Fuente testifica en favor de Claudio Crespo en caso Gustavo Gatica: “Nunca lo vi enajenado”

El dueño de la Antigua Fuente dijo que vio a Claudio Crespo “un par de veces (…) cuando la situación ya estaba rebalsada”.

El empresario gastronómico Carlos Siri, dueño de la Antigua Fuente, ubicada a metros de la Plaza Baquedano, testificó este miércoles a favor de la defensa en el juicio contra el ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, en el marco del estallido social de 2019.

Durante su testimonio ante el Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, Siri relató que su local, que en ese momento se llamaba Fuente Alemana, sufrió severos daños y saqueos por parte de los manifestantes que se reunían a sus alrededores.

“Siempre vi marchas, pero jamás vi tanta gente organizada para enfrentar a Carabineros“, dijo el empresario, quien añadió que “vi cosas que nunca había visto en Chile (…) Es un período de mi vida que yo quisiera olvidar”.

Cuando se le preguntó si había denunciado lo ocurrido con su local al Ministerio Público, Carlos Siri contestó que no habían hecho “nada” con sus reclamos.

Qué dijo el dueño de la Antigua Fuente sobre Claudio Crespo

El propietario de la Antigua Fuente prestó testimonio a favor de la defensa de Crespo, y recordó que conoció al ex carabinero en medio de las manifestaciones.

“Lo vi un par de veces. Lo vi cuando la situación ya estaba rebalsada y los hechos estaban consumados“, manifestó inicialmente.

A continuación, complementó su declaración y sostuvo que “lo vi tratando de controlar esta situación. Nunca lo vi enajenado, muy por el contrario, con sangre fría, tratando de controlar la situación“, recalcó.

Además del dueño de la Antigua Fuente, durante esta jornada también testificó en el juicio de Claudio Crespo la vecina de las torres San Borja y presidenta de la agrupación Santiago se levanta, Giselle Dussaubat, quien dijo que durante el estallido social “luchábamos como vecinos por salvar nuestras vidas”.

Cuando se le preguntó si conocía a Claudio Crespo, la mujer dijo que lo vio en una oportunidad. “Estábamos repartiendo agua. Estábamos llorando y le dije que teníamos miedo a que nos maten. Me abrazó y me dijo nosotros no lo vamos a permitir“, relató.

“Después pasó lo del 8 de noviembre, lo identificaron y supimos que era él“, dijo luego la testigo de la defensa.