El testimonio de Gustavo Gatica en el juicio a Claudio Crespo: “De inmediato perdí la visión completa”

El psicólogo Gustavo Gatica relató lo ocurrido el día que perdió la visión, tras más de nueve meses de iniciado el juicio contra el ex carabinero Claudio Crespo.

Luego de más de nueve meses de iniciado el juicio contra el ex coronel de las Fuerzas Especiales de Carabineros Claudio Crespo por violaciones a derechos humanos tras el 18 de octubre de 2019, este martes prestó testimonio el psicólogo Gustavo Gatica, quien perdió la visión el 8 de noviembre de ese año.

En 2021 Crespo fue detenido por detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), tras ser acusado de ser el autor de los disparos que cegaron al joven.

Previamente, Carabineros lo desvinculó de la institución luego de detectar manejos irregulares de su cámara GoPro durante la jornada en que Gatica resultó herido.

Después de imputarlo por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas, el Ministerio Público pidió una pena de 12 años de cárcel para el ex integrante de la policía uniformada.

El testimonio de Gustavo Gatica en el juicio a Claudio Crespo

Gustavo Gatica llegó a entregar su testimonio en el juicio a Claudio Crespo en compañía de su abogado, el ex fiscal Carlos Gajardo, y detalló lo ocurrido ese 8 de noviembre en la intersección de la avenida Vicuña Mackenna con la calle Carabineros de Chile.

Contó que en el lugar había un ambiente muy tenso en el que manifestantes tiraban piedras, mientras las fuerzas policiales respondían con lacrimógenas carros lanzaagua y disparos.

“En ese momento la gente andaba con antiparras porque el tema de las personas con trauma ocular ya era noticia. Recuerdo que una semana antes había salido un reportaje del New York Times. Esto ya estaba saliendo al mundo. El 8 de noviembre recuerdo haber visto a gente con antiparras”, relató.

Gatica contó que estaba en la calle Carabineros de Chile, cerca de la esquina, cuando fue impactado en sus ojos.

“Siento el impacto y de inmediato perdí la visión completamente“, relató el psicólogo, quien añadió que tras eso no sintió dolor, lo que atribuyó a la adrenalina. Sin embargo, poco después eso cambió y lo inundó un gran dolor.

Contó también el sufrimiento emocional que lo inundó cuando comprendió que había perdido la vista para siempre.