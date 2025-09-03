“Estaba cansado de pagar pensiones”: el motivo que habría tenido el padre para concretar disparo contra su hijo de 2 años

El fiscal de Temuco, Luis Arroyo, reveló nuevos antecedentes del caso en el que un padre le propinó un disparo en la cabeza a su hijo de 2 años, quien se encuentra en riesgo vital pero estable dentro de su gravedad en el Hospital Regional.

Desde el Ministerio Público descartan de plano que se tratara de un accidente y aseguran que el sujeto, que fue detenido, actuó de manera premeditada contra el menor.

En conversación con T13 En Vivo, el persecutor detalló que “los primeros antecedentes dan cuenta de una discusión al interior del domicilio, provocada por él, ellos no vivían juntos. Hubo una relación de pololeo que había terminado hace tiempo. Dos personas jóvenes y el niño de dos años ocho meses aproximadamente”.

Según el testimonio de la madre del niño de 2 años, el disparo que le propinó el padre habría sido porque no quería seguir pagando la pensión alimenticia.

“La madre manifiesta que el sujeto le habría dicho que estaba cansado de pagar pensiones alimenticias y que esto se iba a terminar en estos momentos. Es ahí cuando extrae un arma de fuego, aparentemente un revolver, con el que apunta a la cabeza del niño”, aseveró el fiscal Arroyo.

En ese momento la mujer se abalanzó contra su ex pareja para tratar de quitarle el arma, lo que no logró. “Es en ese momento donde nuevamente toma el arma, apunta directamente contra la cabeza de su hijo y realiza un disparo en su contra provocándole una lesión de gravedad en el cráneo, un traumatismo“, agregó el persecutor.{

Al ver a su hijo herido, la madre lo tomó en brazos y salió a la calle a pedir ayuda. “Afortunadamente pasaba por el sector un furgón de Carabineros y son ellos quienes los trasladan hasta el Hospital de Temuco donde es sometido inmediatamente a una cirugía. Se mantiene con riesgo vital. Hasta ahora está estable dentro de la gravedad”.