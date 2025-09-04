La millonaria indemnización que exige la ex rectora del INBA a la Municipalidad de Santiago

La ex rectora del Internado Nacional Barros Arana (INBA), María Alejandra Benavides, presentó en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo una nueva demanda contra la Municipalidad de Santiago, a través de la cual solicita una millonaria indemnización.

En la acción judicial, la ex máxima autoridad del INBA se enfocó en su despido, concretado el pasado 2 de julio, por decisión del alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

Esta última demanda amplía la que presentó en junio contra el jefe comunal por tutela laboral, y en ella argumentó que su despido la obligó a modificar la naturaleza de la acción judicial.

Además, planteó que el proceso infringió su derecho a la honra y que fue objeto de un “escarnio público”, y que las evaluaciones que se realizaron sobre su gestión no siguieron los procedimientos reglamentarios.

La millonaria indemnización que exige la ex rectora del INBA

Benavides también aseguró que el alcalde Desbordes ha seguido realizando un “descrédito público” hacia su persona, según informó La Tercera.

“El alcalde ha continuado con mi evaluación pública, declarando en medios de comunicación sobre mi desempeño, calificándolo públicamente, pero ignorando los criterios técnicos e indicadores que exigen un riguroso estudio de los antecedentes para tal calificación”, se lee en la demanda.

En el texto también se pide que el tribunal ordene a la Municipalidad de Santiago que le pague a la ex rectora del INBA una indemnización de $42.993.973, a lo que sumó otros $86 millones por las remuneraciones que le correspondían hasta el 2027, dado que califica su despido como ilegal.