La información que se conoce del detenido por rociar bencina a profesor del INBA

Autoridades confirmaron la detención de un adolescente de 15 años por ser el presunto responsable de rociar con bencina a un profesor del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en medio de manifestaciones.

De momento, se sabe que el acusado es un ex alumno del reconocido establecimiento y no sería el único implicado en el hecho. Incluso, el joven arrestado en un baño del colegio, tras ser identificado como uno de los encapuchados, ni siquiera estudiaría en la comuna de Santiago, sino que en otra distinta.

El detenido acusado de rociar con bencina a un profesor del INBA deberá enfrentar a la justicia luego de que la Municipalidad de Santiago anunciara que presentará una querella criminal por lo ocurrido.

“Tenemos que proteger a quienes trabajan ahí, que no están dispuestos a dar por perdida la lucha y que quieren seguir educando a miles de jóvenes que quieren avanzar”, sostuvo el jefe comunal.

A las críticas se sumó el Gobierno. La vocera Camila Vallejo calificó el hecho de “máxima gravedad” y recordó que esta “no es primera vez que tenemos que enterarnos o presenciar el rociamiento de combustible o bencina sobre personas, o sea, seres humanos. Y esa es la gravedad”.

En cuanto al profesor del INBA rociado con bencina, si bien se encuentra en buen estado de salud, está emocionalmente afectado por lo que vivió. Aún así, se niega a dejar su puesto debido a que “seguir trabajando por recuperar el INBA“.