VIDEO – “La mentira del día”: José Antonio Kast se niega a condenar red de bots e intenta desviar la atención

Lejos de abordar el reportaje, el candidato ha intentado desviar la atención con críticas al Gobierno y cuestionando que el hermano de Jeannette Jara trabaje en Chilevisión.

Tras el mensaje que publicó anoche en su cuenta de X, José Antonio Kast volvió a referirse al reportaje de Chilevisión que abordó la red de bots vinculada la Partido Republicano y que busca desacreditar las campañas presidenciales tanto de Evelyn Matthei como de Jeannette Jara.

Consultado por la prensa sobre la noticia, el abanderado republicano sostuvo que “cada uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, de lo que plantea. Nosotros nos hacemos responsable de lo que decimos y hacemos. Eso tiene que ser para todos“.

Respecto a si esta situación afecta a la democracia, Kast indicó que “lo que más afecta a las democracia son las mentiras de las autoridades“.

En esa misma línea, y lejos de abordar el reportaje sobre una red de bots que favorece su campaña, Kast recordó que “aquí hubo un candidato que habló de gobierno feminista y el mayor retroceso en los derechos de las mujeres, tanto en su seguridad, fue en este gobierno cuando el presidente no le pidió la renuncia inmediata a su subsecretario Monsalve que está acusado de violación”.

“El mayor daño que han sufrido las mujeres en este periodo es la cesantía. Cuando, precisamente, la ministra del Trabajo era Jeannette Jara”, agregó.

Por lo mismo, indicó, “claramente la izquierda aquí tiene que darle explicaciones al país y la democracia se afecta más cuando las autoridades mienten. Así que miremos al futuro”.

Horas antes, José Antonio Kast fue consultado sobre esta red de bots en el programa regional El Matinal de Talca. Ahí, vinculó el reportaje y puso sobre la mesa que el hermano de Jeannette Jara, Sergio Jara, trabaje en Chilevisión.

“¿Quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata a la continuidad?”, se preguntó.

Nuevamente, se negó a condenar esta situación. “No voy a emitir una opinión, pero ahí se las dejo para que reflexionen. La mentira del día“, sentenció.