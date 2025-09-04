Patricio Góngora renuncia al directorio de Canal 13 tras vinculación con red de bots y niega las acusaciones

El ahora ex director de Canal 13 acusó “odio anónimo” en su contra tras ser vinculado con red de bots que están detrás de los ataques a Matthei y Jara.

Este jueves, Patricio Góngora renunció al directorio de Canal 13 tras ser apuntado como uno de los líderes de una red de bots que se encuentran detrás de una serie de ataques a través de redes sociales en contra las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

Tras el reportaje de Chilevisión que reveló unas de las identidades detrás de estas cuentas, el ahora ex director de Canal 13 negó las acusaciones y aseguró que “esa cuenta no es mía”, añadiendo que “optaron por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad”. Esto, luego de se le vinculara con la cuenta de X Patito Verde.

Posteriormente, Patricio Góngora cuestionó “que a partir de una denuncia así se quiera establecer un supuesto vínculo que no existe con personas a las que no conozco y se me atribuya la presunta jefatura en campañas contra una candidata a la que además aprecio mucho, resulta francamente denigrante”.

A lo que agregó: “Creo en un periodismo responsable y serio, que investiga y publica hechos acreditados y comprobables, no en uno que a partir de conjeturas e indicios saca conclusiones en condicional. Me llama la atención que un reportaje que intenta denunciar el odio anónimo en redes sociales, sólo haya alimentado más odio anónimo, esta vez en mi contra, como en múltiples ocasiones ha afectado a otras personas”.

“No dejaré que esta situación afecte al equipo de profesionales de primer nivel, honesto e independiente que integran Canal 13”, complementó, anunciando su renuncia al directorio de la señal televisiva.

Para cerrar, expresó su agradecimiento a “quienes me han escrito apoyándome. Ellos me conocen y estoy seguro, saben que no son correctas las afirmaciones que en estas horas se dicen de mí”.

Canal 13 anunció la renuncia de Patricio Góngora a su directorio

Tras ello, la institución emitió un comunicado confirmando que “Patricio Góngora Torreblanca presentó su renuncia al cargo de director de la compañía”.

“La estación agradece su gestión y el aporte realizado durante el período en que integró el Directorio, cargo que asumió en septiembre de 2023″, expresaron.

“Canal 13 reafirma su compromiso con un periodismo independiente y responsable, fiel a su propósito de transformar y enriquecer la vida de las personas a través de contenidos y plataformas que informan, entretienen y emocionan con responsabilidad”, concluyeron.