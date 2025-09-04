VIDEOS – Fuego en vagón del Metro obligó al cierre de ocho estaciones en la Línea 5

A raíz del fuego en el vagón, la Línea 5 del Metro solo quedó operativa entre las estaciones Plaza de Maipú y Ñuble.

Voluntarios de Bomberos acudieron la noche de este jueves a la estación San Joaquín de la Línea 5 de Metro, por la presencia de fuego en un vagón situado en ese lugar.

De acuerdo con lo informado por la empresa, a raíz de la emergencia, que se detectó a las 20.09 horas, se decidió el cierre de las estaciones Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

De esta forma, la Línea 5 del Metro solo quedó operativa entre las estaciones Plaza de Maipú y Ñuble, según se confirmó a través de las redes sociales.

Red Movilidad reforzó recorridos tras fuego en vagón del Metro

Según las primeras versiones entregadas por pasajeros, en el lugar se registró una explosión en uno de los vagones de un tren, por lo que se evacuó a los usuarios, mientras que Metro aclaró que la emergencia fue ocasionada por una falla.

Las operaciones iniciales se focalizaron en garantizar la seguridad de las personas que a esa hora transitaban en el vagón y de quienes esperaban para abordarlo, tras lo cual se evaluaron los daños en la infraestructura.

En tanto, desde la Red de Movilidad anunciaron que se reforzaron los recorridos que cubren la avenida Vicuña Mackenna, como 210, 210v, 210e y 213e.