Cuáles son las estaciones cerradas de la Línea 4 del Metro por persona en la vía

El tren subterráneo solo está funcionando en esta línea entre Grecia y Plaza Puente Alto.

Pasadas las 08:30 horas de este viernes, Metro de Santiago informó a través de redes sociales que varias estaciones de la Línea 4 tuvieron que ser cerradas.

El motivo, como ha ocurrido en múltiples ocasiones, se debió a una persona que se encontraba en la vía. A raíz de esto, cerraron sus puertas:

Tobalaba.

Cristóbal Colón.

Francisco Bilbao.

Príncipe de Gales.

Simón Bolivar.

Plaza Egaña.

Los Orientales.

A raíz de estas estaciones cerradas, la Línea 4 del Metro solo está funcionando entre Grecia y Plaza Puente Alto.

Este incidente ocurre en medio de la hora punta, por lo que miles de pasajeros se verán afectados, tomando en cuenta que muchos se dirigen desde la zona sur de la capital a sus lugares de trabajo o de estudio en sectores de Providencia o Las Condes.

Desde RED Movilidad anunciaron que para tratar de compensar el cierre del tramo, se reforzarán los recorridos entre Tobalaba y la Rotonda Grecia.