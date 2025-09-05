Estuvo involucrado en adopciones ilegales: víctimas reaccionaron a muerte de Gerardo Joannon

La Congregación de los Sagrados Corazones informó de la muerte del sacerdote involucrado en adopciones irregulares.

Su pesar porque el sacerdote Gerardo Joannon haya muerto “sin enfrentar las consecuencias de sus delitos” manifestó este viernes la Fundación Hijos y Madres del Silencio, dedicada a investigar y reencontrar familias separadas por secuestros para adopciones forzadas.

A través de su cuenta de X, la agrupación también exigió que “la Iglesia Católica asuma su responsabilidad” por los hechos ocurridos durante las décadas de 1970 y 1980.

Un reportaje divulgado en 2014 destapó el vínculo del sacerdote Gerardo Joannon con una red de adopciones clandestinas, en la que él actuaba como intermediario entre jóvenes embarazadas, muchas de ellas menores de edad, y médicos que facilitaban la entrega irregular de los recién nacidos a familias que buscaban adoptar.

De acuerdo con lo informado, en algunos casos, las madres fueron engañadas con la versión de que sus hijos habían muerto al nacer, y entre los médicos implicados figuraba el ginecólogo Gustavo Monckeberg Barros.

En declaraciones públicas, el sacerdote Gerardo Joannon justificó su accionar señalando que “ayudó a que no murieran niños”, y minimizó su responsabilidad al afirmar que solo facilitaba contactos y que nunca recibió dinero por estas gestiones.

Congregación de los Sagrados Corazones y muerte del sacerdote Gerardo Joannon

Este jueves la Congregación de los Sagrados Corazones informó la muerte del sacerdote Gerardo Joannon Rivera, a la edad de 88 años.

“El Padre Gerardo, de 88 años, murió el 4 de septiembre de 2025 en Santiago (Chile). Entró en el noviciado en 1956 y profesó el 31 de marzo de 1957 en Los Perales (Chile). Fue ordenado sacerdote el 21 de julio de 1963 en Santiago (Chile). Que descanse en paz en el amor de los Sagrados Corazones”, dice el comunicado.