Nueva denuncia de abuso remece a Iglesia Católica: estudiantes apuntan a sacerdote de Calbuco

El sacerdote acusado de abuso respondió a la denuncia declarando que “espero que se pueda aclarar lo ocurrido”.

El Ministerio Público y el Arzobispado de Puerto Montt están investigando a un sacerdote que fue denunciado por abuso de connotación sexual por parte de cuatro estudiantes del Colegio San Miguel de Calbuco, en la Región de Los Lagos.

De acuerdo con lo informado tanto por la Fiscalía de Calbuco como por el Arzobispado, el eclesiástico indagado fue identificado como el presbítero Javier Velásquez Ángulo, quien se mantendrá apartado de sus funciones mientras dure la investigación.

Según indicó el arzobispo de la capital regional, Fernando Ramos, las cuatro denunciantes son alumnas de tercero medio del establecimiento educacional, quienes manifestaron sentirse “muy incómodas en la relación que tenían con el padre Javier Velázquez“.

Detalló que las denunciantes hablaron de “miradas, forma de acercarse y, una en particular, había sentido que había habido un roce inadecuado con la mano en una ocasión“.

Por su parte, el fiscal Marcelo Maldonado indicó que a través de la denuncia las alumnas “manifestaban haberse sentido vulneradas en el ámbito del pudor sexual por un profesor en un contexto educacional, y asimismo, que dicho profesor ejercía como presbítero del culto católico”.

El persecutor confirmó que se instruyó a la policía para que determine “si existen hechos constitutivos de delito y si los mismos están en el ámbito de competencia de esta Fiscalía“, además de “establecer las responsabilidades de carácter penal” que pudieran asociarse al caso en el evento de que se trate de “hechos que sean constitutivos de delito”.

Qué dijo el sacerdote acusado de abuso en la denuncia de las escolares

En declaraciones que le entregó al diario El Llanquihue, el sacerdote acusado de abuso dijo que “nunca me había visto envuelto en algo así y espero que se pueda aclarar lo ocurrido“.

Luego reveló que “me llegó la notificación del colegio y del Arzobispado sobre el inicio de una investigación previa, pero me dicen que me avisarán cuáles son las acusaciones“.

El presbístero Javier Velásquez contó que lleva cuatro años ejerciendo como sacerdote, tres de ellos en el colegio San Miguel y en la parroquia de Calbuco.

En cuanto al motivo por el que las alumnas habrían presentado la denuncia en su contra, el religioso dijo que tiene una idea de lo que pudo pasar, pero que la dará a conocer cuando realice su defensa.