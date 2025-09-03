Quedó en prisión preventiva: lo que dejó la formalización del médico acusado de abuso sexual contra menores

El médico fue detenido por Carabineros de Viña del Mar el fin de semana, luego de que una joven de 17 años lo denunciara por abuso sexual.

En prisión preventiva quedó el médico Cristián Skog, imputado por el abuso sexual de una adolescente en la vía pública, de acuerdo con lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el que estableció un plazo de 90 días para la investigación del caso

El traumatólogo infantil fue detenido por Carabineros el fin de semana, luego de que una joven de 17 años lo denunciara tras ser atacada por el sujeto en la calle.

El médico, que trabajaba en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y en dos clínicas privadas de Viña del Mar, fue acusado por la Fiscalía en calidad de “autor de seis delitos de abuso sexual a mayor de 14 años, un delito de abuso sexual a menor de 14 años y un delito de ultraje público a las buenas costumbres“.

Los argumentos para decretar la prisión preventiva del médico

En el caso de la adolescente que denunció al médico Cristián Skog por abuso sexual, jugó a su favor el que el hecho fue grabado el 30 de agosto por cámaras de seguridad en el sector Gómez Carreño, de Viña del Mar, lo que permitió identificar al perpetrador.

Con estos antecedentes y otros que apuntaron a una denuncia anterior que describía un modus operandi similar, este miércoles se llevó a cabo la formalización del imputado, que concluyó con la decisión del Juzgado de Garantía de Viña del Mar de dejar a Skog en prisión preventiva mientras se lleva a cabo la investigación.

La fiscal de Viña del Mar, Carolina Monsalve, manifestó que la defensa del imputado “pidió la suspensión del procedimiento por eventualmente una inimputabilidad del imputado, la que fue rechazada por el tribunal”.