Quién es el médico acusado de abuso sexual que fue detenido en Viña del Mar

El sujeto fue detenido luego de atacar a una menor de edad en plena vía pública, momento en que fue captado por una cámara de seguridad.

Un médico traumatólogo fue detenido este domingo en Viña del Mar, luego de ser acusado de abuso sexual. Una de las últimas mujeres a las que atacó se trataba de una menor de edad.

Se trata de Cristián Skog Benítez, cirujano de la Universidad de Chile que se desempeñaba en clínicas privadas, así como también en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

La detención del sujeto ocurrió luego de que atacara a una joven de 17 años en el sector de Gómez Carreño. La familia puso una denuncia ante Carabineros y, gracias a una cámara de seguridad que captó el hecho, lograron identificarlo para posteriormente aprehenderlo.

Gracias a esta denuncia se logró confirmar que el médico detenido por abuso sexual ya había protagonizado otro episodio días antes en Viña del Mar. Un video también permitió vincular este ataque con el de una mujer que lo denunció por haber abusado de ella en la vía pública.

El domingo se llevó a cabo una audiencia en donde se accedió a ampliar la detención de Cristian Andrés Skog Benitez, de 45 años, con el fin de que la Fiscalía recabe mayores antecedentes. El tribunal fijó para este miércoles su formalización.

Desde el Hospital Van Buren, donde se desempeñaba Skog como traumatólogo, declararon que “este recinto asistencial instruirá un procedimiento disciplinario para investigar las eventuales responsabilidades administrativas del funcionario“, consignó T13.

“Se hace presente que la investigación de la responsabilidad penal por los hechos descritos es de cargo del Ministerio Público y ante ello el Hospital Carlos Van Buren acatará irrestrictamente lo que determine la autoridad judicial“, agregaron.

Desde el Centro Médico Sports Medicina Deportiva, además de rechazar cualquier tipo de abuso o violencia hacia menores de edad o cualquier persona, señalaron que todos los pacientes que estaban agendados con el especialista “serán distribuidos y atendidos por otro médico de nuestro equipo”.

“Hasta ahora, no existe ningún antecedente que vincule las conductas investigadas con hechos ocurridos al interior de nuestro centro o con pacientes atendidos en él”, cerraron.