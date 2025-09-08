A un día de inicio de pago electrónico: largas filas para comprar tarjeta de la locomoción en Temuco

A partir de este martes 9 de septiembre la locomoción colectiva de Temuco y Padre Las Casas se pagará con la tarjeta o código QR.

A horas de que se inicie el sistema de pago electrónico de la locomoción en Temuco y Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía, se registraron largas filas para obtener las tarjetas con las que se reemplazará el pago en efectivo.

Lo anterior, luego de que menos de un tercio de la población de ambas ciudades ya cuenta con el elemento que, a partir de mañana martes 9 de septiembre, será requerido para abordar el transporte público.

De acuerdo con lo informado por Gonzalo Cuitiño, gerente de operaciones de la empresa a cargo del sistema de recaudo electrónico, Bipay, solo en la ciudad de Temuco, que tiene una población de más de 300 mil habitantes, a la fecha se han vendido 90 mil tarjetas Temuco Conectado, un tercio de ellas a adultos mayores.

Otras opciones de pago en la locomoción colectiva en Temuco

Además de la mencionada tarjeta, los usuarios de Temuco y Padre Las Casas también podrán pagar los pasajes de la locomoción colectiva a través del código QR, mediante una aplicación en el teléfono.

De igual manera, quienes deseen acceder al transporte público podrán emplear tarjetas bancarias y, en el caso de los adultos mayores, deben obtener tarjetas especiales que les otorgan el derecho a pagar una tarifa rebajada, mientras que en el caso de los escolares deben usar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de La Araucanía explicaron que la implementación de este nuevo sistema de pago busca facilitar los desplazamientos diarios de las personas y mejorar la experiencia de viaje, incorporando tecnologías que ya han sido implementadas con éxito en otras ciudades del país.