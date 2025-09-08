Ordenan reabrir investigación por Democracia Viva: las razones para la decisión

Un nuevo capítulo se abre en el caso Democracia Viva, luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta ordenara esta jornada la reapertura de la investigación por un plazo de 45 días. Aunque la causa parecía encaminada hacia su cierre, la intervención de la defensa del ingeniero civil Daniel Andrade —fundador de la fundación y ex pareja de la desaforada diputada Catalina Pérez— revirtió momentáneamente el rumbo.

El recurso fue presentado el pasado 22 de agosto por la defensa de Andrade, tras la audiencia de reformalización del 12 del mismo mes, donde se fundamenta que la Fiscalía añadió nuevos antecedentes y comunicó el cierre de la investigación, lo que fue calificado por la defensa como una vulneración al debido proceso.

La jueza María José Saavedra dio luz verde a la reapertura, argumentando que las diligencias solicitadas eran pertinentes y se relacionaban con los hechos reformalizados. “Son hechos pertinentes y que dicen relación al hecho que fue materia de reformalización“, señaló la magistrada, descartando que se tratara de una estrategia dilatoria.

La resolución permitió a la defensa de Andrade avanzar en diligencias pendientes tras los nuevos antecedentes. “Nos encontramos satisfechos del razonamiento del tribunal. El día de la reformalización se cometió una grave afectación al debido proceso (…), el tribunal se percata de esta vulneración y a petición de esta parte, reabre la investigación”, declaró tras la audiencia Karen Olazo, abogada del imputado.

Pese a la oposición del Ministerio Público, que había presentado un recurso de reposición en contra de esta solicitud, la reapertura fue confirmada. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, manifestó, tras ser consultado en una actividad de prensa, que a su juicio la petición de la defensa “no se ajustaba a lo que establece la ley“, aunque aseguró no conocer aún el contenido de la resolución judicial.

La reapertura de la investigación del caso Democracia Viva también alcanza a las aristas relacionadas con las fundaciones Fibra, Tomarte y Fusupo.