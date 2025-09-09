VIDEO – La denuncia en redes que tiene en la mira a cazadoras de palomas: podrían ser vendidas a restaurante a $1.000

En los últimos días, en plataformas como TikTok, se ha denunciado a mujeres que operan en algunas plazas de Santiago y las han definido como cazadoras de palomas.
Varios registros dan cuenta de cómo estas personas tratan de atraer a estas aves con comida, para luego llevárselas, ya sea en un bolsillo de sus ropas o en cajas. De momento, el objetivo de su actuar se desconoce pero testimonios de testigos darían cuenta de sus planes y de salubres, no tienen nada.
María Cueto, rescatista de aves, declaró a The Clinic que constantemente recibe este tipo de denuncias a través de redes sociales. Con ese material ha logrado confirmar que estos hechos se concentran en Santiago Centro, en los barrios República, Brasil y Bellas Artes.
“No sabemos qué hacen con ellas, pero tenemos pistas de que, por lo menos por el Barrio Brasil, hay un restaurante que las compra. Las usan para la carne”, aseguró la joven.
Sobre esto, comentó que “yo logré que una persona hablara con uno de los cazadores. Me dijo: Oye, estoy pasando por aquí (Plaza Brasil) y hay un tipo cazando palomas, lo acabo de encarar y me dijo que se las vende a un restaurante por luca. Eso me dijo”.
Por lo mismo, y ante el peligro que estaría la ciudadanía con estas cazadoras de palomas es que Cueto indicó que “lo que he estado intentando hacer es tratar de corroborar que efectivamente esas palomas son destinadas a consumo, para poder hacer la denuncia a través del Minsal”.