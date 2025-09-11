VIDEO – “Se volvieron locos”: todos los detalles del turbazo con 16 delincuentes que sufrió concejala de La Pintana

El hecho ocurrió a eso de las 23:00 horas, momento en que los delincuentes irrumpieron en la vivienda.

La concejala de La Pintana, Marcela Poveda, fue víctima de un turbazo la noche de este miércoles 10 de septiembre en su casa ubicada en la calle José Edwards Bello, a eso de las 23:00 horas.

La autoridad estaba junto a su familia conversando, mientras veían el debate presidencial, cuando un grupo de 16 delincuentes irrumpieron en la vivienda, a la cual llegaron en cinco autos.

Las primeras informaciones apuntan a que los antisociales lograron ingresar forzando la reja, para luego amenazar con armas de fuego y agredir a quienes estaban al interior.

Vecinos del sector se percataron de lo que ocurría y les lanzaron objetos para repeler el delito, pero los sujetos se defendieron realizando varios disparos al aire.

Finalmente, los delincuentes terminaron llevándose un botín avaluado en unos $8 millones de pesos y, hasta el momento, ninguno de los que participaron en el turbazo ha sido detenido, pero son ampliamente buscados.

La concejala de La Pintana conversó con la prensa durante la mañana de este jueves, donde contó que quienes irrumpieron en su casa “se volvieron locos” y exigían que les entregara joyas u otros artículos de valor.

“Me decían: No me mires a la cara“, aseguró la autoridad comunal, quien incluso aseveró que “ni siquiera recuerdo bien todos los hechos“.