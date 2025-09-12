Por qué la Corte de Antofagasta suspendió la tramitación del desafuero de Claudio Orrego

El tribunal de alzada de Antofagasta adoptó esta decisión tras una solicitud de inhabilidad por parte del equipo de abogados de Orrego.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta suspendió la tramitación del desafuero del gobernador regional de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del Caso ProCultura.

Dicha determinación se adoptó luego del ingreso de una solicitud de inhabilidad que interpuso la defensa de la autoridad, la cual está compuesta por Ciro Colombara, Rodrigo de la Barra y Cristián Riego.

Los argumentos de la defensa de Claudio Orrego

El objetivo de los abogados de Claudio Orrego es inhabilitar al Juzgado de Garantía de Antofagasta y traer la causa al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apelando al principio de ejecución del delito, argumentando que la jurisdicción del norte no corresponde.

De acuerdo a los fundamentos que presentó el equipo jurídico, se destaca que varias diligencias intrusivas vinculadas al caso fueron autorizadas por tribunales penales con sede en Santiago.

Con respecto a los ejemplos que citaron, está el frustrado requerimiento del fiscal Carlos Palma para allanar las oficinas de la Gobernación Metropolitana y la solicitud del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para levantar el secreto bancario de Claudio Orrego, lo que finalmente concedió un tribunal metropolitano.

Antes de que se determinara la suspensión de la tramitación, ya se había fijado una audiencia para revisar la solicitud de desafuera que presentó el Ministerio Público.

Dicho encuentro estaba pactado para el lunes 6 de octubre a las 09:00 horas. Sin embargo, mientras no se discuta la competencia, el requerimiento quedará suspendido.

En este marco, el abogado Colombara afirmó que “los hechos claramente ocurrieron en Santiago. Sobre ese punto no hay discusión alguna”. A lo que agregó: “Tampoco es posible que el Ministerio Público, un fiscal o una fiscal, escoja dónde litigar”.

“La norma, incluso de acuerdo a la misma tesis del Ministerio Público, indican que donde primero se dictó una medida intrusiva fue acá en Santiago, en el Séptimo Juzgado; y, por lo tanto, ese caso en cuanto a los aspectos judiciales, Juzgado de Garantía y Corte de Apelaciones, deben verse en Santiago y no en Antofagasta”, cerró el abogado defensor.