Los argumentos de Claudio Orrego para rechazar el requerimiento de destitución acogido por el Tricel

Según el Tricel, el requerimiento contra Claudio Orrego cumplía con todos los requisitos para ser acogido.

Luego que este miércoles el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió a trámite el requerimiento de destitución del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, la defensa de la autoridad regional dio a conocer sus argumentos para rechazar la decisión y que hará para revertirla.

De acuerdo con lo resuelto por el Tricel, la solicitud presentada por el Partido Republicano y la Unión Demócrata Independiente (UDI) para alejar a Orrego de su cargo por faltas a la probidad administrativa y abandono de deberes, cumplía con todos los requisitos para ser acogida.

Lo anterior, después de que tribunal rechazó el recurso de reposición que presentó la defensa del gobernador encabezada por el abogado Ciro Colombara, según el cual existen vicios en la presentación del requerimiento.

Este proceso de destitución de Claudio Orrego se produce en paralelo a su situación judicial, en la que el próximo 6 de septiembre se revisará su desafuero.

Los argumentos de Claudio Orrego para rechazar el requerimiento de destitución

Durante la tarde del miércoles, el abogado de Claudio Orrego reiteró que, a su juicio, el requerimiento de destitución que el Tricel admitió a tramitación mantiene errores de forma.

“Ha sido admitido a tramitación, aunque nos parece que siguen manteniéndose problemas desde el punto de vista formal“, planteó el profesional.

Aseguró además que al gobernador metropolitano “se le imputan hechos falsos, y así los vamos a acreditar, o hechos que, siendo verdaderos, son analizados jurídicamente de manera errónea“.

En tanto, Claudio Orrego se dio por “notificado legalmente del inicio de la tramitación”, tras lo cual manifestó que “estamos convencidos de que este requerimiento carece de fundamentos de hecho y de derecho y así lo vamos a demostrar ante el tribunal“.