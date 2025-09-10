Tricel acoge a trámite solicitud para destitución: qué viene ahora para Claudio Orrego

Este proceso que se inicia va en paralelo a su situación judicial, donde el 6 de septiembre se revisará su desafuero.

En paralelo a su situación judicial, el gobernador Claudio Orrego enfrenta un nuevo flanco luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogiera a trámite la solicitud para su destitución.

El requerimiento fue presentado por cores de oposición pertenecientes al Partido Republicano, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), quienes acusaron a la autoridad de notable abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa.

El Tricel explicó que tomó la decisión debido a que los consejeros regionales acudieron hasta la Secretaria Relatora del Tribunal para ratificar la presentación en contra de Claudio Orrego.

Es esta “circunstancia que permite establecer de forma indubitada su identidad y su interés en promover el requerimiento de remoción“. Además, con esta acción, dotaron la presentación “del grado de seriedad suficiente”.

A raíz de esto, además, se rechazó el recurso de reposición que presentó la defensa del gobernador y que había frenado el trámite, tras vicios en el requerimiento. Pero finalmente desestimó la petición y, en una decisión dividida, sostuvo que la acusación “posee el grado de seriedad suficiente”.

La solicitud de destitución de Claudio Orrego presentada ante el Tricel ocurre luego de que Contraloría emitiera informes en los que cuestionó cuatro gastos realizados por el Gobierno de Santiago.

¿Qué viene ahora?

Una vez que el Tricel acogiera a trámite la solicitud de destitución de Claudio Orrego, se dará inicio a la etapa de fondo del juicio. En ella se van a evaluar las pruebas y argumentos presentados tanto por los cores de oposición como por la defensa del gobernador.

El fallo del tribunal determinará si la autoridad podrá continuar en el cargo.