Cerro Navia: alcalde acusa eventual atentado explosivo tras incendio en municipalidad

Según el jefe comunal, el siniestro se originó luego que un funcionario municipal prendiera su computador.

Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia, acusó que el incendio registrado en dependencias de la municipalidad este viernes podría tratarse de un atentado explosivo.

Esto, ya que según el jefe comunal, el siniestro se originó luego que un funcionario municipal del Departamento de Operaciones, identificado como Jorge Vergara, prendiera su computador.

Producto de la explosión, el trabajador resultó con quemaduras en manos y rostro que lo mantienen actualmente hospitalizado.

Para el alcalde Tamayo, este hecho tendría relación con el operativo antidrogas realizado días atrás, donde se allanó y confiscó “una casa más a una banda que traficaba drogas en la comuna y, a los pocos días, ocurre este incendio. Nunca había pasado algo parecido, llama mucho la atención”.

En dicha ocasión, “se logró hacer registros de 17 casas, y en una de ellas se generó una destinación provisional por parte del tribunal a la Municipalidad porque ya llevaba siete allanamientos previos: siempre se requisaban drogas, dinero y, algunas veces, armas”, mientras que seis personas quedaron en prisión preventiva.

“Al día siguiente y en menos de 24 horas, la misma casa ya estaba operando nuevamente como punto de tráfico de droga. Había una puerta blindada gigantesca que la habían repuesto, junto con su chapa impecable, como si no hubiese pasado nada. Y esa es la tragedia que perciben los ciudadanos en sectores populares, donde esto parece una obra de teatro”, indicó Mauro Tamayo a radio Cooperativa.

El alcalde de Cerro Navia cuestionó que “llega la Fiscalía con sus equipos y camionetas grandes y salen uniformados que rompen puertas, abren y sacan gente. Y al otro día no ha pasado nada, no se acaba el problema”.