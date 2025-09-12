VIDEOS – Conmemoración del 11: Carabineros enfrenta desmanes y protestas en Santiago

Debido a la conmemoración del 11 de septiembre se registraron enfrentamientos entre manifestantes y carabineros en diversas comunas capitalinas.

Pasadas las 20:00 horas de este jueves comenzaron a producirse desmanes en distintas comunas de la Región Metropolitana con motivo de la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

A esa hora, estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado levantaron barricadas e interrumpieron el tránsito en la Alameda, desde Manuel Rodríguez al poniente.

Más tarde se reportaron acciones similares en la comuna de Peñalolén, puntualmente en el sector de Avenida Grecia con Tobalaba.

Además, en la comuna de Independencia se registraron incidentes, que ocurrieron en la población Juan Antonio Ríos, donde se produjo el lanzamiento de fuegos artificiales en la intersección de Gamero con Soberanía.

Por su parte, Carabineros reportó que en Cerro Navia sujetos encapuchados utilizaron armas de fuego contra efectivos de Control de Orden Público.

También arrojaron elementos incendiarios, lo que puso en riesgo a transeúntes que circulan por el lugar.

Otros incidentes reportados por la conmemoración del 11 de septiembre

A la vez, la comuna de Pedro Aguirre Cerda vivió diversos incidentes durante la jornada por la conmemoración del 11 de septiembre.

De acuerdo con lo reportado por la policía uniformada, personal de Control de Orden Público intervino en la intersección de la calle Clotario Blest con avenida Departamental para restablecer el orden, luego de que se instalaran barricadas incendiarias.

Además se produjeron enfrentamientos entre efectivos policiales y manifestantes en las afueras de la 54 Comisaría de Huechuraba.

De acuerdo con el reporte, en ese lugar se registró el lanzamiento de fuegos artificiales y bombas lacrimógenas.

A raíz de ello, un carabinero resultó herido, por lo que fue trasladado hasta el hospital institucional para atender sus lesiones.