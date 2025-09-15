Caso Bruma: la sanción que se pide para el capitán del Cobra en el sumario de la Armada

La indagatoria de la Armada del caso Bruma estableció que el capitán del buque Cobra desatendió “la navegación que realizaba”.

La Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM) que lleva a cabo la Armada por el naufragio de la lancha Bruma ratificó las responsabilidades de parte de los miembros del Cobra, de acuerdo con la versión que entregaron familiares de los tripulantes que permanecen desaparecidos.

En particular, la indagatoria apuntó que el capitán de la embarcación de la empresa Blumar desatendió “la navegación que realizaba, mientras se encontraba en busca de pesca en las cercanías de la Isla Santa María, colisionando una embarcación menor que se encontraba fondeada y claramente señalizada“.

En esa línea, la ISAM de la Armada sostuvo que tras aquello dejó “en condición de desaparecidos a sus siete tripulantes, tipificándose su actuar como falta gravísima“, de acuerdo con lo informado por T13.

Lo anterior, pese a que desde la defensa del buque Cobra se argumentó que la lancha “Bruma no informó su posición como lo exige la normativa anti abordaje, ni tampoco tenía activados sistemas electrónicos para ser detectada“.

“Adicionalmente, tampoco contaba con vigilancia de tripulación de guardia, como lo exige perentoriamente la legislación para prevenir este tipo accidente”, añadió el abogado Alejandro Espinoza.

La sanción que se pide para el capitán del buque Cobra

Según aseveraron desde las familias de los siete tripulantes desaparecidos, el documento propone penalizar con la suspensión total de su licencia al capitán del Cobra.

Además, plantea la necesidad de sancionar también a otros dos tripulantes de la embarcación, en particular aquellos que se encontraban en el puente de mando al momento del impacto contra el Bruma.