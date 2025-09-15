La incansable búsqueda del adolescente de 14 años que se lanzó al mar en la Playa Torpederas de Valparaíso

El menor se lanzó al mar en medio de las marejadas que afectan a la zona central.

La Armada continúa con la búsqueda del adolescente de 14 años, quien permanece desaparecido desde el pasado sábado luego de que se lanzara al mar en una peligrosa zona de la Playa Torpederas, en Valparaíso.

Pese al aviso de marejadas que había para el fin de semana, el hecho ocurrió el 13 de septiembre a eso de las 18:00 horas. Desde ese momento se montó un operativo que cuenta con la participación de un helicóptero naval, buzos, pescadores y personal de la Armada.

Aunque se están haciendo todos los esfuerzos posibles, hasta el momento no han podido dar con el cuerpo, lo que tiene desesperado a su padre, Marcos Díaz, debido al “dolor de no encontrarlo”.

En conversación con el matinal Tu Día explicó que pese a que su hijo sabe nadar, “las condiciones que estaban ese día no eran adecuadas para tirarse. Donde él vio que se tiraron los primos, también se quiso tirar. Sin embargo, pasó lo que no debió haber pasado”.

Si bien el resto de los menores lograron salir del mar con ayuda, según explicó un testigo, “me dijo que el niño más chico se estaba ahogando y tiraron cordeles sacando al niño y mi hijo empezó a irse hacia el mar“.

“Él se cansó, él pidió ayuda. En un momento él pidió ayuda, pero nadie, digamos, se tiró“, agregó.

Una de las últimas informaciones es que la zona de búsqueda del adolescente de 14 años que desapareció en la Playa Las Torpederas se extendió hasta Concón.