Caso Monsalve: las razones detrás de la solicitud de una nueva ampliación del plazo de investigación

La investigación contra Manuel Monsalve, quien es acusado de violación y abuso sexual, debía llegar a su fin esta semana.

Esta semana, la investigación del Caso Monsalve debería llegar a su fin. Sin embargo, este martes la Fiscalía dio a conocer que solicitó una audiencia para discutir una nueva ampliación del plazo de la indagatoria.

El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz,, confirmó esta situación y afirmó a Radio Cooperativa que “ayer se ingresó un escrito al tribunal, solicitándose citar a una audiencia para discutir aumento de plazo en razón de diligencias solicitadas por la defensa“.

Solicitan nueva ampliación en plazo de investigación del Caso Monsalve

Esta solicitud ocurre luego de que Manuel Monsalve emitiera duras críticas al desarrollo de las diligencias del Ministerio Público. “Mi defensa ha pedido diligencias y se nos han negado. El derecho a la defensa tiene un principio básico que es que se pueda acceder a la verdad y se le permita a la defensa, no de acuerdo a lo que piensa la Fiscalía, sino de acuerdo a su teoría, que pueda llevar adelante esas diligencias, y por lo tanto, generar pruebas para ejercer el derecho de defensa”, dijo el ex jefe de las policías en conversación con La Tercera.

“No se ha respetado con rigurosidad el principio de objetividad. O sea, es válido que la Fiscalía investigue todo aquello que permita culparme, pero legalmente es obligatorio que investigue todo aquello que permita exculparme y probar mi inocencia”. añadió.

Con respecto a dichos cuestionamientos, Xavier Armendáriz expresó que “las tesis de la Fiscalía son presentadas en tribunales, y respecto a los comentarios que se hagan, corresponden a una libertad de expresión con la cual no podemos sino estar de acuerdo”.

En este marco, el abogado defensor de Manuel Monsalve, Víctor Providel, manifestó que “consideramos que tal decisión es razonable, atendida la complejidad y naturaleza de los hechos investigados, a las diligencias que se encuentran pendientes por parte de la defensa solicitadas al Ministerio Público, que por razones de reserva y para asegurar el éxito de las mismas vamos a mantener en reserva, y también a las propias labores de investigación que tiene la defensa que aún están pendientes”.

Siguiendo en esa línea, el jurista dijo que “vamos a allanarnos a la ampliación de plazo solicitada por el Ministerio Público en la audiencia que se hará en su oportunidad”.