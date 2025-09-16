Fiscalía Supraterritorial: la nueva entidad que se incorpora al Ministerio Público tras promulgación del Gobierno

El presidente Gabriel Borci promulgó la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, la cual se especializará en el crimen organizado y delitos complejos.

Este martes, el presidente Gabriel Boric, junto a autoridades de las policías, el Poder Judicial y la Fiscalía Nacional, promulgó la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público.

En la instancia, el mandatario sostuvo que “modernizar nuestra legislación para enfrentar los problemas de seguridad que afectan a nuestros compatriotas, ha sido una de las tareas más importantes y prioritarias que hemos enfrentado como Estado, más que como Gobierno”.

Siguiendo en esa línea, Boric expuso que esta promulgación “da cuenta de una política de Estado para poder enfrentar un fenómeno que es tremendamente complejo”.

“Esto no es una lucha retórica de quién grita más fuerte, de quién promete lo más inalcanzable. Sino de un trabajo. De un trabajo permanente, de estar mejorando las instituciones, de estar siempre resguardando el debido proceso y mejorando la capacidad de nuestras diversas instituciones de tener resultados”, añadió.

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que “esta reforma no sólo reconoce la complejidad de los fenómenos criminales contemporáneos, sino que busca dotar al Ministerio Público de las herramientas necesarias para abordarlos con eficacia, sin renunciar jamás al debido proceso ni a la legalidad”.

En qué consiste la implementación de la Fiscalía Supraterritorial

La Fiscalía Supraterritorial se encargará de combatir el crimen organizado y delitos de alta complejidad, y entrará en vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, por lo que el comienzo de su operación se proyecta para marzo de 2026.

Esta entidad podrá operar en todas las regiones del país y estructurará su trabajo en unidades de organización previamente determinadas por el fiscal nacional.

Con respecto a los principales aspectos que contempla la nueva regulación, es que el fiscal jefe de la FST será de exclusiva confianza del fiscal nacional, quien también definirá los criterios para determinar las investigaciones a su cargo.

Además, la ley decreta la creación del Sistema de Análisis Criminal para el Crimen Organizado y Delitos de Alta Complejidad, reemplazando al sistema de focos investigativos de las fiscalías regionales.

A su vez, al fiscal nacional se le otorga la facultad de crear unidades de organización de trabajo, con el fin de coordinar la conformación de turnos de instrucción, las investigaciones por delitos flagrantes, o la conformación de equipos de funcionamiento integrado en análisis criminal para el crimen organizado y delitos de alta complejidad.