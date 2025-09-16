“Lo tiraron al suelo, lo esposaron y se le tiraron encima”: la acusación de la madre del hombre que murió en mall contra guardias

Desde Mall Plaza aseguraron que los guardias de seguridad cumplieron con los protocolos establecidos antes de confirmar que el hombre murió.

Un hombre murió la tarde de este lunes 15 de septiembre en el Mall Plaza Vespucio, ubicado en la comuna de La Florida, luego de un altercado que protagonizó, teniendo que ser contenido por varios guardias de seguridad.

La madre de la víctima, quien estaba junto a él cuando ocurrió el hecho, explicó a T13 que su hijo sufría esquizofrenia y el fuerte golpe de una puerta provocó que se desregulara. Esto provocó que el sujeto golpeara a una persona.

“En eso pasa otra persona y ahí mi hijo le pegó a esa persona. Luego se empezó a tirar la gente, los guardias llegaron, lo pescaron como entre ocho porque él tenía mucha fuerza y luego de ahí lo tiraron al suelo, lo esposaron y se le tiraron encima“, detalló la mujer.

La mujer acusó que, luego, “otro guardia que pasó en moto le pegó con un casco en la cabeza“.

“Yo les gritaba que él era esquizofrénico, que no se tiraran encima de él que tenían que calmarlo, porque yo, como mamá, siete años con esta enfermedad, sola, viviendo esta situación, yo sabía que yo lo podía calmar, porque yo lo abrazaba y lo contenía“, agregó.

Sin embargo, los uniformados, lejos de cooperar con la situación, solo la empeoraron. “Vino un guardia y me dijo: No lo vamos a dejar salir porque le pegó a un caballero“, agregó.

La versión de Mall Plaza por muerte de un hombre

A raíz de la muerte de este hombre, Mall Plaza emitió un comunicado en el que descartaron que los guardias recurrieran al “uso excesivo de fuerza”.

En el documento, indicaron que dichos funcionarios cuentan “con estrictos protocolos y actúa de forma preventiva mientras se coordina la intervención de las entidades facultadas para llevar adelante procedimientos de seguridad”.

Sobre el hecho ocurrido la tarde del lunes, aseveraron que “se prestó apoyo ante una situación de violencia registrada y que afectó a visitantes del centro comercial, pero de ninguna manera hubo uso excesivo de fuerza. Descartamos que el personal de seguridad de Mall Plaza haya actuado fuera de los protocolos autorizados“.

“El procedimiento se encuentra siendo investigado por las entidades correspondientes, con plena colaboración de Mall Plaza y apoyado por el sistema de monitoreo centralizado con el que cuentan todos nuestros centros comerciales. Junto con ello, el equipo de clientes del centro comercial está prestando apoyo a los familiares de la persona fallecida, así como contención a los testigos del hecho“, agregaron.