Robo a cuartel de Labocar en Santiago Centro: confirman la captura de tres involucrados

El general director de Carabineros indicó que se trabaja para recuperar las armas sustraídas.

Carabineros confirmó la captura de tres involucrados en el robo de 18 armas de fuego desde dependencias del Laboratorio de Criminalística (Labocar), ubicado en la comuna de Santiago.

De acuerdo con lo informado por el general director de la policía uniformada, Marcelo Araya, tras concretar las detenciones se continúa trabajando para lograr nuevas capturas y, eventualmente, recuperar los elementos robados, “particularmente las armas de fuego”, precisó.

“Seguimos trabajando con la finalidad de buscar al resto de la banda. Eso ha significado a lo menos 11 allanamientos en la Región Metropolitana“, complementó el general Araya, quien precisó que los operativos se llevaron a cabo en las comunas de Huechuraba, Cerrillos, Colina y Conchalí.

Detenidos por robo de armas desde el Labocar son chilenos

Respecto de los tres detenidos por el robo de las armas desde el Labocar, el general director de Carabineros ratificó que todos son de nacionalidad chilena y que se trata de “sujetos que tienen antecedentes penales, antecedentes policiales, por hechos de similar naturaleza“.

También informó que los sujetos fueron puestos a disposición de los tribunales durante esta jornada, en el marco de su control de detención.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que los tres detenidos fueron imputados por el delito de robo, y que la banda y su modus operandi “está identificada, en términos generales”.

Cabe recordar que el robo perpetrado el pasado sábado en el cuartel ubicado en la calle Santa Elena conllevó al llamado a retiro del coronel Roberto Saravia Velásquez, en ese momento jefe del Labocar.