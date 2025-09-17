“Si hubiese tenido un arma…”: los descargos del ex juez que sufrió un turbazo en su casa en La Pintana

Los delincuentes se llevaron un botín avaluado en ocho millones de pesos tras actuar de manera violenta con quienes se encontraban en la vivienda.

Un ex juez sufrió un violento turbazo en su casa ubicada en la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana, específicamente en calle Los Nogales.

En el detalle, fueron al menos cuatro los delincuentes que ingresaron al inmueble y actuaron con violencia con la mujer del magistrado, empujándola. Su hijo, quien también estaba presente, intentó defenderla pero fue brutalmente golpeado.

Los antisociales lograron llevarse un botín avaluado en ocho millones de pesos, el cual contenía diversos artículos como computadores, celulares, televisores y una suma de dinero en efectivo. A eso se suman diversas joyas, que fue lo que más le dolió a la familia, puesto que la mayoría de ellos habían sido regalos.

El ex juez que fue víctima de este turbazo en La Pintana, Claudio Pavez, conversó con la prensa y detalló que una vez que los delincuentes se dieron a la fuga, vio a “mi hijo que venía sangrando con la cabeza rota y la cara hinchada“.

Seguido a eso, reflexionó que “a veces uno piensa que las autoridades son exageradas cuando no permiten que los ciudadanos tengan armas para defenderse. Porque le aseguro que si hubiese tenido un arma para defenderme, no ocurre este asalto. Tendríamos ahí adentro tres o cuatro muertos“.

En esa misma línea, el ex magistrado indicó que “todos los chilenos deberían aprender a defenderse, porque lo demás es cobardía moral y política”.

“Mi señora está muy afectada, viene saliendo de una operación para volver a caminar…”, explicó, y agregó que “todos dicen que los bienes materiales son recuperables… y claro que lo son. Pero cuesta”.

De momento, los delincuentes que protagonizaron este turbazo en la casa del ex juez en La Pintana, aún se encuentran prófugos.