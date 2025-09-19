FOTOS – Presidente Boric realiza su último brindis en Parada Militar 2025

Desde las 11:00 de esta mañana del 19 de septiembre de 2025, se lleva a cabo la última Parada Militar liderada por el Presidente Gabriel Boric en la elipse del Parque O’Higgins.

La edición de este año coincide con varias conmemoraciones institucionales, como los 215 años de existencia del Ejército, los 60 años de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales, y los 110 años desde que se estableció oficialmente el 19 de septiembre como el Día de las Glorias del Ejército mediante decreto.

Como es costumbre, las autoridades junto al Mandatario bebieron chicha en cacho ofrecida por el Club de Huasos Gil Letelier, la cual es elaborada en el sector del Almendral, en San Felipe, para posteriormente disfrutar de un pie de cueca y luego de la demostración de un grupo selecto de paracaidistas.

“Camino a la última Parada Militar del mandato con el gran Patito Aguayo. Orgulloso de Chile y su pueblo. Seguimos!”, escribió el Presidente Boric en su cuenta de Instagram.

Instagram Presidente Boric

Más tarde, el general del Ejército Alejandro Ciuffardi se acercó a la Tribuna de Honor para pedir al Presidente la autorización oficial para iniciar la Parada Militar. El Presidente Gabriel Boric, dio su aprobación, marcando así el comienzo formal del desfile militar.

Asimismo, esta es también la última Parada Militar que encabeza el actual comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga.

De acuerdo a las cifras entregadas, en el desfile participan 8.334 efectivos: 4.833 del Ejército, 1.260 de la Armada, 951 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y 1.290 funcionarios de Carabineros.

Foto Agencia Uno