“Traición a la patria”: presidente Boric se suma a críticas por caso de narcomilitares

El presidente aseguró que las Fuerzas Armadas de Chile son instituciones íntegras y que se están tomando medidas firmes contra cualquier conducta ilegal dentro de sus filas.

Durante la Parada Militar 2025, liderada por el presidente Gabriel Boric, el mandatario expresó su apoyo a las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, respecto a la presencia de casos de narcomilitares al interior de la institución castrense.

El jefe de Estado indicó que “yo creo y concuerdo con el general Iturriaga en que desprestigiar, a instituciones que tienen tanto prestigio, de esa manera, es una traición a la patria y, por lo tanto, toda la gente que ha estado involucrada en eso en este momento esta presa y procesada”.

“Yo puedo dar la seguridad a todos los chilenos y chilenas que las Fuerzas Armadas de Chile son íntegras, que se está combatiendo al interior de las mismas filas cualquier tipo de prácticas que se desvíe de la ley y que estos son casos que han logrado ser encapsulados y no vamos a permitir que sigan sucediendo”, expresó respecto a los narcomilitares.

Al ser preguntado sobre cómo experimentó la última Parada Militar de su mandato, el presidente manifestó sentirse satisfecho y “orgulloso de lo que hemos logrado”.

Asimismo el presidente Boric señaló que “estoy orgulloso de que hemos honrado a las instituciones. Creo que en un comienzo había quienes tenían dudas de nuestro respeto y convicción respecto de la permanencia de las instituciones en Chile y creo que hemos demostrado que Chile se construye sobre hombros de gigantes y, por lo tanto, estamos honrando las tradiciones con cambios, por cierto, pero yo estoy tremendamente orgulloso de Chile, de su pueblo, hemos dado lo mejor de nosotros, y todavía queda mucho trabajo. Quedan seis meses en donde vamos a dar, también hasta el último día lo mejor de nuestros esfuerzos, yo me levanto todos los días tremendamente motivado para seguir trabajando por la patria”.