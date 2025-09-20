Proyectan la llegada de más de un millón de vehículos a Santiago tras Fiestas Patrias

El subsecretario Danilo Núñez confirmó que 700 mil vehículos ya retornaron y alertó sobre el peak del domingo con 180 mil automóviles.

El subsecretario de Obras Públicas (MOP), Danilo Núñez, entregó este sábado la proyección sobre el masivo retorno vehicular a la Región Metropolitana tras las celebraciones de Fiestas Patrias, confirmando que más de 700 mil vehículos han retornado a la Región Metropolitana y proyectando la llegada de otros 320 mil durante lo que resta de fin de semana.

El titular de la cartera del MOP precisó que el mayor flujo de retorno se registrará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, siendo este último día el de mayor congestión vehicular. “El peak lo vamos a tener mañana con casi 180.000 vehículos que van a volver a la Región Metropolitana de Santiago”, advirtió Núñez durante el punto de prensa matutino.

Las cifras oficiales del Ministerio de Obras Públicas señalan que durante estas Fiestas Patrias se espera que salgan de la Región Metropolitana 1.089.919 vehículos, constituyendo una de las salidas masivas más importantes de los últimos años. Hasta este viernes 19 de septiembre han salido de Santiago 864 mil vehículos, según el balance preliminar entregado por la ministra Jessica López.

Medidas especiales para garantizar fluidez

Para enfrentar el retorno masivo, las autoridades mantienen activo el plan de contingencia que incluye el tradicional “peaje a luca” y restricciones especiales para el transporte de carga. “El peaje a luca, está operando ya el día sábado desde las 07.00 hasta las 13.00 horas y el domingo va a operar en los peajes de llegada a la RM desde las 07.00 hasta 10.00”, detalló el subsecretario Núñez.

Adicionalmente, se implementó una medida de incentivo para el transporte de carga nocturno. “Durante la madrugada, desde las 00.00 horas hasta las 07.00 de la mañana, los camiones van a pagar un 50% su peaje. Ellos no pueden recorrer las carreteras durante el día, eso para tener el mayor despeje para el flujo vehicular”, explicó la autoridad.

Las proyecciones del MOP indican que para este sábado 20 se espera que regresen 143.411 automóviles, mientras que para el domingo 21 se proyecta el retorno de 183.375 vehículos, concentrándose el mayor flujo entre las 12:00 y las 22:00 horas.

Aeropuerto también tendrá alta demanda

El retorno masivo no se limita solo a las carreteras. El subsecretario Núñez también se refirió a la situación aeroportuaria: “En el aeropuerto vamos a tener más de 70 mil viajes entre vuelos nacionales e internacionales, por lo tanto programen esos vuelos, llegar dos horas antes de esos vuelos nacionales, tres horas antes de esos vuelos internacionales”.

Las autoridades proyectan que cerca de 710 mil personas viajarán a través del Aeropuerto de Santiago, durante las Fiestas Patrias, lo que representa una leve disminución del 1,2% respecto al año anterior, pero con un aumento del 2,7% en vuelos internacionales.

El retorno vehicular de este fin de semana marcará el cierre de unas Fiestas Patrias XL que movilizaron a más de un millón de vehículos desde la capital, poniendo a prueba la infraestructura vial del país y los planes de contingencia diseñados por las autoridades para garantizar un regreso seguro y ordenado a la normalidad.