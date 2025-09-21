Caso Monsalve: cuál es la fecha en que se resolverá si se amplía la investigación

El plazo establecido para concluir la investigación en el caso Monsalve se cumplió el pasado jueves 18 de septiembre.

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se revisará la ampliación del plazo de investigación en el caso por la denuncia por violación y abuso sexual contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Lo anterior, luego de la solicitud de extensión del plazo para investigar tanto por parte de la defensa de Manuel Monsalve como del fiscal metropolitano oriente, Xavier Armendáriz.

El plazo para cumplir con esta etapa del proceso se cumplió el pasado jueves 18 de septiembre, pero la unanimidad de la petición para extenderlo hace prever que el tribunal aceptará la solicitud.

Cuándo se verá si se amplía la investigación en el caso Monsalve

De acuerdo con lo dispuesto por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la audiencia para revisar la ampliación de la investigación en el caso Monsalve fue fijada para el próximo martes 7 de octubre.

La cita es al mediodía en el edificio A, Sala 203 del Centro de Justicia, y las partes deberán asistir de manera presencial.

Al explicar el motivo de la solicitud, el abogado defensor del ex subsecretario, Víctor Providel, explicó que “consideramos que tal decisión es razonable, atendida la complejidad y naturaleza de los hechos investigados, a las diligencias que se encuentran pendientes por parte de la defensa solicitadas al Ministerio Público“.

“Por lo tanto, frente a esa solicitud vamos a allanarnos a la ampliación de plazo solicitada por el Ministerio Público en la audiencia que se hará en su oportunidad”, añadió.