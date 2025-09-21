“Con responsabilidad”: el mensaje del alcalde de Vichuquén antes de ser detenido por conducir ebrio

En una actividad realizada a inicios de septiembre, el jefe comunal había llamado a los vecinos a celebrar las Fiestas Patrias “como corresponde”.

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo (RN), pidió disculpas públicas y asumió que “claramente fallé”, tras ser detenido por conducir ebrio el pasado viernes 19 de septiembre, poco antes de que se viralizara un video en el que entregó un mensaje para pasarlo bien en las Fiestas Patrias, “pero con responsabilidad”.

La prueba de alcotest que se le realizó al jefe comunal arrojó un resultado de 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, muy superior al límite legal de 0,8 gramos.

Luego de su detención, al alcalde de Vichuquén se le requisó su licencia de conducir y, de acuerdo con lo determinado en el Juzgado de Garantía, se le impuso la cautelar de arraigo nacional, además de establecer un plazo de tres meses para la investigación.

Una vez conocido el hecho, Rivera usó su cuenta de Instagram para plantear que “errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho“.

“No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusioné“, añadió el jefe comunal.

También aseveró que no intentó huir del control policial, aunque el informe de la policía uniformada dejó en claro que “el conductor del móvil no hace caso a la señal de detención de Carabineros y sigue su camino”.

El mensaje dieciochero del alcalde de Vichuquén

Tras conocerse las disculpas públicas del alcalde de Vichuquén tras ser detenido por conducir en estado de ebriedad, en las redes sociales se viralizó un mensaje que entregó el pasado Ver esta publicación en Instagram , con motivo del inicio de los festejos por las Fiestas Patrias.

En el marco del tradicional esquinazo realizado en la Plaza de Armas de Vichuquén, el alcalde Rivera llamó a los vecinos de la comuna a “pasarlo bien, pero con responsabilidad“.

“Ya comenzamos nuestro mes donde, además de celebrar, pasarlo bien y juntarnos con nuestros amigos, también tiene que ser una fiesta donde reine la unidad, el cariño, el entregarnos apoyo con también familias que lo han pasado mal”, inició su mensaje.

“Un tremendo saludo, disfrutemos nuestras Fiestas Patrias como corresponde, pasémoslo bien, pero con responsabilidad también“, añadió a continuación.