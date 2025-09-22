Búsqueda de damas de compañía y registros de cámaras: los nuevos antecedentes del Caso Monsalve

A un año del origen de la acusación por violación y abuso sexual que enfrenta Manuel Monsalve, se dieron a conocer nuevos detalles de la investigación en su contra.

Previo a que se resuelva si se amplía la investigación contra Manuel Monsalve, en las últimas horas se dieron a conocer nuevos antecedentes del caso en el que el ex subsecretario del Interior es imputado por violación y abuso sexual.

Fue el domingo 1 de septiembre de 2024 cuando la ex autoridad de Gobierno invitó a su subordinada a almorzar en el mall Costanera Center fuera de horario laboral.

En este contexto, y 10 horas antes de dicho encuentro, Manuel Monsalve realizó diversas búsquedas en su teléfono, donde ingresó a la página rastro.com y buscó al menos 30 damas de compañía, según reveló T13.

Posteriormente, el 22 de septiembre previo a la cita en el restaurante Ají Seco, el ex subsecretario realizó nuevas búsquedas dentro de su teléfono. Esta vez, sobre la carta de ocho restaurantes de lujo.

De acuerdo al citado medio, estos recintos eran de comida vietnamita, otro sushi, otro de mariscos y otro estaba dentro de un hotel boutique en el Barrio Lastarria. Finalmente, el imputado se decidió por el Ají Seco, local peruano que se encontraba solo a seis cuadras del hotel en donde se hospedaba.

El testimonio de la víctima del Caso Monsalve

Con respecto a la reunión que sostuvieron el 1 de septiembre en el Costanera Center, la denunciante declaró que “mantuvimos una conversación normal… Finalizado el almuerzo, le comento que no tengo cigarrillos y que quería ir a comprar”.

En este marco, se revelaron imágenes de las cámaras de seguridad, las cuales captaron a Manuel Monsalve y a la denunciante dirigiéndose a comprar cigarros. Tras ello, transcurrieron seis horas en que ambos conversaron sentados en el césped del parque que se ubica frente al centro comercial.

“En un momento comenzó a oscurecer y él acarició mi cara, en las mejillas y me besó, a lo cual me paralicé en ese momento, no me corrí ni opuse resistencia a eso, porque estaba paralizada, era como una situación irreal para mí, ver a mi jefe que estaba haciendo eso”, relató la mujer.

Lo anterior, según acusa la Fiscalía, se trató del primer episodio de acoso, lo que también provocó que la mujer tuviera un nuevo rol en la subsecretaría, con nuevas responsabilidades y una mejora significativa en su sueldo.

“El objetivo es que yo me hospede en su mismo hotel, que debía tomar desayuno, almorzar y cenar con él por la nueva función que estaba ejerciendo y que tenía que estar siempre al lado de él… fue posterior al beso”, expuso la denunciante, ya que por su nuevo estatus debía acompañar a todos lados a Monsalve.